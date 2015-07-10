Міноборони перейшло на електронні закупівлі

14:09, 10 липня 2015
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що Міністерство оборони перейшло на електронні торги.

Порошенко / facebook.com/petroporoshenko

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, глава української держави зазначив, що вони відбуваються просто зараз. 

"Кожен лот - це економія сотень тисяч державних гривень. Повністю підтримую дану ініціативу волонтерів", - наголосив на позитивних змінах президент.

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Також Порошенко вимагає впровадження електронних торгів і в інших органах державної влади.

У Міністерстві оборони стартували електронні торги. Вони відбуваються прямо зараз. Кожен лот - це економія сотень тися...

Posted by Петро Порошенко on 10 Июль 2015 г.

Нагадаємо, 26 червня радник президента Юрій Бірюков заявляв, що всі закупівлі Міністерства оборони з речового, медичного, продовольчого та паливного забезпечення будуть проводитися на відкритих електронних торгах.

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