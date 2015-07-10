Міноборони перейшло на електронні закупівлі
Президент України Петро Порошенко повідомив, що Міністерство оборони перейшло на електронні торги.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, глава української держави зазначив, що вони відбуваються просто зараз.
"Кожен лот - це економія сотень тисяч державних гривень. Повністю підтримую дану ініціативу волонтерів", - наголосив на позитивних змінах президент.
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Також Порошенко вимагає впровадження електронних торгів і в інших органах державної влади.
У Міністерстві оборони стартували електронні торги. Вони відбуваються прямо зараз. Кожен лот - це економія сотень тися...Posted by Петро Порошенко on 10 Июль 2015 г.
Нагадаємо, 26 червня радник президента Юрій Бірюков заявляв, що всі закупівлі Міністерства оборони з речового, медичного, продовольчого та паливного забезпечення будуть проводитися на відкритих електронних торгах.