Міноборони перейшло на електронні закупівлі

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, глава української держави зазначив, що вони відбуваються просто зараз.

"Кожен лот - це економія сотень тисяч державних гривень. Повністю підтримую дану ініціативу волонтерів", - наголосив на позитивних змінах президент.

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Також Порошенко вимагає впровадження електронних торгів і в інших органах державної влади.

У Міністерстві оборони стартували електронні торги. Вони відбуваються прямо зараз. Кожен лот - це економія сотень тися... Posted by Петро Порошенко on 10 Июль 2015 г.

Нагадаємо, 26 червня радник президента Юрій Бірюков заявляв, що всі закупівлі Міністерства оборони з речового, медичного, продовольчого та паливного забезпечення будуть проводитися на відкритих електронних торгах.