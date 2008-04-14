Кличко взяв у радники колишнього мера Нью-Йорка

Сьогодні кандидат на посаду мера Києва Віталій КЛИЧКО вирушив до США, де проведе зустрічі з конгресменами та представниками ділових кіл.

Про це УНІАН повідомили у Центральному штабі Блоку Кличка.

Команда В.КЛИЧКА обговорюватиме з американськими інвесторами реальні інвестиційні проекти у Києві. Найпривабливішим для інвестування секторами у Блоці Кличка вважають впровадження високих технологій, новітніх систем управління транспортними мережами та розвиток туристичної інфраструктури.

У програмі візиту передбачено зустріч В.КЛИЧКА із колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом ДЖУЛІАНІ, який погодився бути радником кандидата у мери Києва. Очікується, що Р.ДЖУЛІАНІ та його команда допоможуть В.КЛИЧКУ інноваційними технологіями вирішення дорожньо-транспортних проблем, оновлення інженерних комунікацій, покращення системи управління містом.

У центральному штабі блоку зазначили, що Р.ДЖУЛІАНІ є одним з найуспішніших мерів у США. Він має досвід впровадження курсу на стрімке економічне зростання Нью-Йорка та ефективного відновлення міста після терористичного нападу 11 вересня 2001 року.