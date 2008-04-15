Китайські будівельники підготують Олімпіаду - і можна в Україну

Китайські будівельні компанії розглядають можливість участі в будівництві інфраструктури в Україні до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжоу ЛІ на зустрічі з представниками Федерації футболу України та міст-учасників Євро-2012.

За його словами, чотири відомі будівельні компанії Китаю, які брали участь у будівництві об`єктів до Олімпіади-2008 у Пекіні, готові до діалогу з керівництвом українських міст, що приймають Євро-2012.

Як повідомив голова правління корпорації «Пекінська інженерно-будівельна група» Сунь ВЕЙЛІН, китайські компанії мають досвід інвестування, щорічно будують у Китаї 40-50 млн. кв. м, а їхній дохід становить близько 10 млрд. дол. на рік.

Він додав, що ці компанії побудували й ввели в експлуатацію ряд об`єктів до Олімпіади в Пекіні, зокрема головний стадіон для олімпійських ігор у Пекіні «Пташине гніздо».

У свою чергу, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС заявив, що в Україні спостерігається нестача будівельних організацій, здатних узяти на себе функції генпідрядника з будівництва об`єктів до Євро-2012, тому доводиться шукати такі компанії за кордоном. При цьому він додав, що Україна зацікавлена знайти системного інвестора, який зможе самостійно залучати кошти в будівництво.