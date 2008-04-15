Ціна на нафту встановила новий світовий рекорд

На торгах у Нью-Йорку за барель платили 111 доларів 80 центів.

Інвесторів непокоїть можлива нестача поставок нафти на американський ринок, адже нещодавно закрито на ремонт важливий трубопровід, яким “чорне золото” подається на американський Середній Захід. На нафтовому ринку також позначається постійне падіння курсу долара.

ICTV