Учасники перестрілки в Мукачевому залишили під час відступу тіло свого загиблого (фото)
19:56, 12 липня 2015Суспільство
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Тіло виявили місцеві жителі села Лавки та правоохоронці.
mukachevo.net
Про це повідомляє місцеве видання Мукачево.нет.
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Тіло загиблого у селі Лавки / mukachevo.net
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