Учасники перестрілки в Мукачевому залишили під час відступу тіло свого загиблого (фото)

19:56, 12 липня 2015
Суспільство
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Тіло виявили місцеві жителі села Лавки та правоохоронці.

mukachevo.net

Про це повідомляє місцеве видання Мукачево.нет.

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Тіло загиблого у селі Лавки / mukachevo.net

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