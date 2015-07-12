МВС: під час перестрілки в Мукачевому поранено 6 міліціонерів, згоріли три автомобілі

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«Озброєні люди відкрили шквальний вогонь по транспортних засобах, які знаходилися на їхньому шляху. Від дій озброєних зловмисників постраждали шість правоохоронців. Працівники міліції отримали вогнепальні та осколкові поранення в результаті обстрілу із гранатомета. Серед поранених – по одному працівнику з експертно-криміналістичної служби та карного розшуку міліції Мукачевого, а також четверо спецпризначенців з обласного УМВС», - йдеться у повідомленні.

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