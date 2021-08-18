Під час нанесення ножових поранень засуджений перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У Києві до шести років ув'язнення засудили екс-працівника райвідділу Управління поліції охорони, який наніс 11 ножових поранень своєму колезі з патрульної поліції.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, вирок виніс Дарницький районний суд столиці.

Інцидент стався у березні 2019 року.

Тоді між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт.

Читайте такожСуд на Київщині виніс вирок молодикам, які напідпитку поховали живцем товаришаПерший у стані алкогольного сп’яніння наніс патрульному 11 ножових поранень в різні частини тіла, які судмедексперти класифікували як тяжкі.

"Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", – повідомили у прокуратурі.

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Автор: Антоніна Доломанжи