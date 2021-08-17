У квітні 38-річний фотограф вчинив розпусні дії стосовно дитини, при цьому змусив її до створення дитячої порнографії.

Деснянський районний суд м. Києва оголосив обвинувальний вирок фотографу, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото.

Про це повідомили прес-службі Київської міської прокуратури.

Чоловіка засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися виховною, педагогічною, викладацькою діяльністю строком на 3 роки.

Як повідомлялось раніше, у квітні 38-річний фотограф вчинив розпусні дії стосовно 9-річної дівчинки, при цьому змусив її до створення дитячої порнографії та зберігав фото та відео дитячої порнографії.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину.

Інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Автор: Світлана Закелова