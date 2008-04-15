Погода на 16 - 20 квітня

16 квітня за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, окремі грози, в західних, а вдень і в східних областях України сильні дощі, в Карпатах вночі місцями дуже сильні дощі з мокрим снігом. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на півдні 16-18°, в західних областях місцями 7-9° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17-18 квітня очікується мінлива хмарність. 17 квітня дощі (на півдні невеликі), окремі грози, вночі у східних областях місцями сильні дощі; 18 квітня в Україні, крім південної частини, невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-11°; вдень 17 квітня 8-13°, 18 квітня 11-16°; у південних областях та в Криму 12-17°, 18 квітня до 20°. В Карпатах невеликий, вночі 17 квітня помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

19 квітня у західних та північних областях, 20 квітня по всій території України, крім східних областей, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 3-9° тепла; вдень 12-18°, у південній частині 17-22° (на узбережжі морів місцями 13-15°), в Карпатах 4-9° тепла.

16 квітня буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Києві вночі 6-8°, вдень 11-13°, по області вночі 4-9°, вдень 10-15°.

17-18 квітня мінлива хмарність, часом дощ (18 квітня невеликий), подекуди гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 17 квітня 8-13°, 18 квітня 11-16°.

19-20 квітня - невеликі (вночі 20 квітня помірні) короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 12-17°.