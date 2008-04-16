Підвищення цін на газ найбільше вдарить по сільському населенню.

Таку думку сайту “Гарт” висловив старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН.

«По-перше, потрібно зачекати рішення Національної комісії з регулювання електроенергетики, оскільки саме ця комісія встановлює ціни на газ для всіх груп споживачів, зокрема побутових», – сказав І.ҐАЗІЗУЛЛІН, коментуючи урядову рекомендацію щомісячно підвищувати ціни на газ для населення.

На його думку, це рішення матиме як позитивні, так і негативні наслідки. Серед позитивних експерт назвав деяке покращення фінансового стану компанії «Нафтогаз Україна». Серед негативних факторів економіст відзначив зменшення частки наявних доходів, яке населення зможе витрачати на товари та послуги. «Тобто, населення буде більше витрачати на послуги з газопостачання», – сказав він.

«Найбільш вразливим у цій ситуації є населення, яке мешкає у сільській місцевості. Там газ використовується для опалення приміщень. Лише для цієї групи підвищення може мати суттєві наслідки з початком опалювального сезону. Але уряд ще має час переглянути систему надання субсидії чи, можливо, запровадити додаткову допомогу», - відзначив І.ҐАЗІЗУЛЛІН.