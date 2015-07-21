Росіяни скаржаться на відсутність інформації про правила в'їзду до анексованого Криму

Як повідомляє Крим.Реалії, багатьом громадянам Росії доводиться повертатися через відсутність спецперепустки, необхідної для перетинання адміністративного кордону між анексованим Кримом і материковою Україною.

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За словами російських громадян, про необхідність оформляти спеціальний документ у міграційній службі їм розповідають тільки в українських пунктах пропуску в Херсонській області. При цьому в інших пунктах пропуску на кордоні між Україною та Росією інформацію про це росіянам, за їх словами, не дають.

Не пропускають через адмінкордон і тих росіян, хто намагається в'їхати на материкову частину України через анексований Крим.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив порядок в'їзду громадян України та іноземних громадян у тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та виїзду з неї. Зокрема, в'їзд на територію АР Крим здійснюється через контрольні пункти. При цьому іноземці зобов'язані пред'являти паспорти або спеціальні дозволи, видані Державною міграційною службою.