Росіяни скаржаться на відсутність інформації про правила в'їзду до анексованого Криму
Громадяни Росії скаржаться на відсутність інформації про нові правила в'їзду до Криму та виїзду на материкову частину України через територію анексованого півострова.
Як повідомляє Крим.Реалії, багатьом громадянам Росії доводиться повертатися через відсутність спецперепустки, необхідної для перетинання адміністративного кордону між анексованим Кримом і материковою Україною.
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За словами російських громадян, про необхідність оформляти спеціальний документ у міграційній службі їм розповідають тільки в українських пунктах пропуску в Херсонській області. При цьому в інших пунктах пропуску на кордоні між Україною та Росією інформацію про це росіянам, за їх словами, не дають.
Не пропускають через адмінкордон і тих росіян, хто намагається в'їхати на материкову частину України через анексований Крим.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив порядок в'їзду громадян України та іноземних громадян у тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та виїзду з неї. Зокрема, в'їзд на територію АР Крим здійснюється через контрольні пункти. При цьому іноземці зобов'язані пред'являти паспорти або спеціальні дозволи, видані Державною міграційною службою.