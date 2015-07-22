МВС закликає українців повідомляти про будь-які порушення у роботі нових поліцейських

Заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе закликала громадян повідомляти про будь-які порушення у роботі поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

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Згуладзе зауважила, що схвальні відгуки киян про роботу патрульної поліції є дуже важливими для самих поліцейських, але водночас закликала громадян реагувати у разі виявлення порушень у роботі поліцейських.

“Допоможіть нам підтримувати ту якість роботи, яку ми хочемо створити. Я всіх вас прошу телефонувати на гарячу лінію патрульної служби, якщо ви побачите не ту якість роботи, на яку ви сподівались. Особливо, якщо це стосується хоча б натяку на корупцію”, - сказала Згуладзе.

Як повідомляв УНІАН, співробітники патрульної поліції Києва розпочали роботу 4 липня.