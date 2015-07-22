Минулого тижня з патрульної поліції Києва було звільнено чотирьох співробітників

Про це начальник столичної патрульної поліції Дмитро Євдокимов заявив в ефірі "5-го каналу".

"Протягом минулого тижня чотирьох наших патрульних поліцейських було звільнено з роботи. Серед причин: одна особа, нами було встановлено, що вона у вільний час, не на службі, вживала алкоголь, перебувала в автомобілі. Ми з такими людьми одразу прощаємося", - зазначив він.

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Крім того, Євдокимов додав, що поліцейські, що діють правомірно, завжди матимуть підтримку. Разом з тим, якщо було доведено, що патрульний порушив правила, його звільнятимуть.

Як повідомляв УНІАН, співробітники патрульної поліції Києва розпочали роботу 4 липня.

Загалом у столичній патрульній поліції служить 2 тис. осіб.

Сьогодні, 22 липня, заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе закликала громадян повідомляти про будь-які порушення у роботі поліцейських.

Згуладзе зауважила, що схвальні відгуки киян про роботу патрульної поліції є дуже важливими для самих поліцейських, але водночас закликала громадян реагувати у разі виявлення порушень у роботі поліцейських.