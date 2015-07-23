Коломойський заявив, що не фінансує "Правий сектор"

Про це він сказав на брифінгу журналістам під час зборів акціонерів "Укнафта".

«Я ніколи не фінансував «Правий сектор», не фінансую, і планів робити це у мене немає. Хоча я з пошаною ставлюся до Дмитра Яроша, і «Правого сектору» в тій частині, в якій вони проявили себе під час Революції гідності і в питаннях оборони держави», - повідомив Коломойський.

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Коментуючи ситуацію на Закарпатті бізнесмен зазначив, що оцінку цим подіям повинні дати правоохоронні органи.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-голова Дніпропетровської ОДА і бізнесмен Ігор Коломойський вважає недостовірною інформацію про наміри Дмитра Фірташа балотуватися в президенти. Також він зазначив, що сам не планує боротися за крісло глави держави.