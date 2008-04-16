З неділі у Києві буде 22° тепла

Завтра в Україні буде дощова і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17 квітня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі помірні, у східних, Волинській, Рівненській та Житомирській областях місцями сильні дощі, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий дощ. Вітер переважно західний, на сході південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі Криму до 11°; вдень 8-13°, на півдні місцями 15-17°. В Карпатах вночі помірний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

18-19 квітня в Україні мінлива хмарність. У західних областях помірні дощі, у північних, а 18 квітня місцями і в центральних областях невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°; вдень 10-15°, у південній частині 18 квітня 13-18°, 19 квітня 16-21°. В Карпатах дощ з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

20 квітня вночі у західній половині, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, місцями грози; 21 квітня без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя невеликі дощі. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 11-16°, у південній частині, а 21 квітня в Україні 17-22° (на узбережжі морів місцями 13-15°), в Карпатах 6-9° тепла.

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.

18-19 квітня у столиці мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°.

20 квітня у Києві невеликі короткочасні дощі, місцями грози; 21 квітня без істотних опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 20 квітня 11-16°, 21 квітня 17-22°.