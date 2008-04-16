Тимошенко не збирається йти у відставку у найближчі 10-15 років

17:51, 16 квітня 2008
Суспільство
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Прем`єр цінує економічний блок

Юлія Тимошенко
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінює роботу економічного блоку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції в Страсбурзі.

Вона підкреслила, що в економічному блоці працюють професіонали.

«Я не бачу підстав у найближчі 10-15 років говорити про відставку уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявив, що серйозні проблеми в економіці, з якими країна зіткнулася в першому кварталі цього року, гостро ставлять питання про політичну відповідальність Кабінету Міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО за невміння адекватно реагувати на економічні виклики. Він також висловив думку, що міністри, які відповідають за економічний блок, повинні подати у відставку.

 

 

 

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