Генштаб поки не планує проводити сьому хвилю мобілізації

Як повідомляє Новости Донбасса, про це заявив начальник прес-служби Генштабу України Владислав Селезньов.

"Інших завдань не надходило... Але вся ситуація залежить від того, як буде розвиватися ситуація на сході нашої країни. Можна припустити, що якщо буде вкрай серйозне загострення ситуації, то можливо. Але на сьогоднішній день говорити про те, що ми маємо якісь плани на проведення чергової хвилі мобілізації в цьому році, немає", — зазначив представник Генштабу.

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Він зазначив, що за документами на 2015 рік було заплановано три хвилі мобілізації – четверта, п'ята і шоста (остання зараз триває - УНІАН).

Шоста черга часткової мобілізації в Збройні сили України (ЗСУ), під час якої планують призвати близько 25 тисяч осіб, триватиме до 17 серпня.