На найбільшому харківському ринку горять уже 200 магазинів

На харківському ринку “Барабашово” вже горить 200 магазинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі концерну “АВЕК”, однією із структур якого є “Барабашово”, на ринку охоплено пожежею 4 торгових ряду і понад 200 магазинів. Людських жертв і постраждалих немає.

Водночас керівництво концерну “АВЕК” не виключає навмисного підпалу торгового центру “Барабашово”.

За даними прес-служби концерну, пожежні не виключають, що причиною виникнення пожежі став підпал.

Керівництво концерну “АВЕК” також не виключає, що це є свідомою провокацією проти співробітників ринку і всього торгового центру, але просить ЗМІ не поспішати з висновками.

Як повідомляв УНІАН, дві години тому на ринку «Барабашово» в Харкові виникла пожежа.

Керівництво концерну “АВЕК” заявило, що вважає пожежу на ринку «Барабашово» спланованим терористичним актом.

За інформацією керівництва концерну “АВЕК”, сьогоднішній теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради в Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міських властей Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.