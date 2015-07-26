Завтра почнеться набір у патрульну поліцію Закарпаття.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Закарпаття. Ужгород. Недільного дня в холі Закарпатської ОДА тихо. Все готово до завтра. А завтра - 27 липня о 10.00 тут - в цьому холі, сподіваюся, буде велелюдно і пануватиме гарний настрій! Починаємо набір у патрульну поліцію Закарпаття», - зазначив Аваков.

Він повідомив, що всіх, хто готовий служити і захищати, чекають за адресою: Ужгород, пл. Народна, 4.

До 11 серпня буде прийом заявок на конкурсний відбір 230 закарпатських патрульних поліцейських.

Читайте такожАваков усунув керівника Мукачівської міліціїЯк повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.

18 липня під час робочої поїздки до Ужгорода Аваков домовився з головою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем про створення в Закарпатській області патрульної служби.

Нові патрулі охоронятимуть правопорядок на території Ужгорода та Мукачевого, а також на дорогах між цими містами.