Нацкомісія зі зв'язку підтримала реєстрацію SIM-карт: номер мусить бути прив'язаний до людини

Про це УНІАН повідомила прес-секретар НКРЗІ Тетяна Ліговська.

«Ми підтримали документ, розроблений Держспецзв'язку (Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації - УНІАН)», - сказала Ліговська.

За її словами, прийняття даної постанови дозволить скоротити обсяг мобільного шахрайства і сприятиме чіткій ідентифікації абонентів мобільного зв'язку.

"Давно йшлося про те, що необхідно вводити реєстрацію абонентів... Справа в тому, що номер повинен бути прив'язаний до людини, тому що на сьогоднішній день у наш ринок (телекомунікацій - УНІАН) входять питання зв'язку мобільного телефону і фінансових послуг. У цій ситуації відсутність реєстрації призводить до великого обсягу шахрайства", - зазначила прес-секретар.

Читайте такожМобільний зв'язок позбавлять анонімності Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Кабмін доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) розробити проект постанови, що передбачає обов'язкову ідентифікацію клієнтів і надання телекомунікаційних послуг з використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором і абонентом.

Як зазначили у відомстві, необхідність у розробці даної постанови виникла у зв'язку з постійною загрозою з боку терористів і російських військових, які, зокрема, використовують "знеособлені" мобільні пристрої "для створення розвідувально-інформаційної мережі зі збору та передачі даних щодо дислокації та переміщення сил АТО, коригування вогню по них та приведення вибухових пристроїв в дію шляхом виклику на мобільний пристрій".

У свою чергу, мобільні оператори і учасники ринку виступили проти обов'язкової реєстрації абонентів, так як, на їхню думку, персоналізація проданих SIM-карт позначиться не тільки на обсягах продажів, але і на доступності послуг мобільного зв'язку.

На даний момент документ знаходиться на узгодженні в профільних відомствах.