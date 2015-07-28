Завтра температура коливатиметься по Україні від осінніх +12 до спекотних +37

На решті території очікується 22-28 градусів тепла. На півдні і сході 27-33, а в західних областях переважно 16-25 градусів тепла. У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише у західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».

У західній частині місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 16-25, місцями 12-15 градусів тепла.

У північних областях переважно сухо, увечері очікуються місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-30 градусів тепла.

Читайте такожВ Китаї понад 178 тисяч осіб постраждали через посуху

У центральній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 13-18, вдень 29-35 градусів тепла.

У східних областях опадів не очікується, лише вночі на Луганщині можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 28-34 градуси тепла.

У південній частині - сухо і жарко. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.

У Києві переважатиме суха погода, лише ввечері місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.