В Одеській ОДА, прокуратурі і трьох судах шукали вибухівку

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, на зазначені об'єкти виїжджали фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативні групи міліції.

За результатами обстежень будівель і прилеглих до них територій вибухонебезпечних речовин виявлено не було.

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Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з інтервалом у 2 хвилини невідомий з одного й того ж номера повідомив до міліції про замінування адміністративних будівель міжнародного аеропорту «Одеса», Одеської обласної державної адміністрації, прокуратури Одеської області, Приморського, Малиновського та Київського судів Одеси. Інформація про замінування аеропорту не підтвердилася.