На Закарпатті затримали 6 контрабандистів, всіх відправили до військкомату – Москаль

На Закарпатті в ніч на четвер чопські прикордонники затримали поблизу с. Саловка в Ужгородському районі шістьох місцевих мешканців, котрі намагалися переправити через державний кордон 6 ящиків сигарет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

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Сигарети вилучені, а затримані – чоловіки призовного віку – після складення адміністративних протоколів відправлені у військовий комісаріат для мобілізації, підкреслюється в повідомленні.

Ще одна спроба контрабанди припинена мукачівськими прикордонниками поблизу с. Ділове Рахівського району. «У лісосмузі за кілька сотень метрів від державного кордону виявлено сховок із чотирма ящиками сигарет, що готувалися для переправлення в Румунію. Власники сигарет встановлюються», - поінформували в прес-службі.