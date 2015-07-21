Демобілізація військових відбудеться у встановлені указом строки, підстав сумніватись немає - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого візиту на загальновійськовий полігон "Широкий Лан" у Миколаївській області, коментуючи чутки про те, що демобілізацію в українській армії відкладено на два місяці.

Президент наголосив, що немає підстав сумніватися у тому, що написано в указі про демобілізацію, і вона відбудеться у строки, обумовлені указом, - у серпні-вересні.

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"Я бачу на сьогодні, що дехто намагався зробити провокації в українських батальйонах, цих провокаторів виявили і відразу ж передали службі військового правопорядку. Жодних проблем з демобілізацією ми не маємо. Президент підписав указ, де чітко вказані строки – серпень і вересень. Зараз відбувається активна підготовка у навчально-тренувальних центрах ЗСУ тих військовослужбовців, які замінять воїнів, що відправляються на демобілізацію", - сказав Порошенко.

Він також зазначив: "Можу підтвердити, що кількість військовослужбовців, які захотіли продовжити служити за контрактом, збільшилася. Це пов'язано як із високим бойовим духом, так і спеціальними умовами, які ми створили для мотивації людей, щоб залишатися у Збройних Силах України".

Як повідомляв УНІАН, 12 червня президент України Петро Порошенко підписав указ №328/2015 "Про звільнення з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації в особливий період згідно з Указом президента України від 21 липня 2014 року № 607 "Про часткову мобілізацію". Згідно з указом, звільнення військовослужбовців, призваних під час третьої черги мобілізації в 2014 році, буде проведено до кінця вересня 2015 року.

З 19 червня 2015 року в Україні розпочалася шоста хвиля мобілізації, яка триватиме 60 днів – до 17 серпня.