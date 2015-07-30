Єрусалимський і Олександрійський патріархи, а також Кіпрський архієпископ відвідають Україну

Про це повідомив глава і організатор Форуму, народний депутат України Олександр Фельдман, який днями побував з робочим візитом в Ізраїлі.

Мета поїздки - обговорення ситуації в Україні та об'єднання зусиль, спрямованих на припинення війни і боротьбу з релігійним екстремізмом і ксенофобією в світі.

«Увага всіх релігійних лідерів прикута до України, всі вони дуже переживають за нашу країну, підтримують її, бажають якнайшвидшого повернення спокою і стабільності, - зазначив Олександр Фельдман. - Тому результатом зустрічі стало рішення про те, що духовні лідери проведуть спільний молебень за Україну, під час якого закличуть до відновлення світу».

Також Олександр Фельдман розповів, що під час зустрічі члени правління Київського Міжнародного міжконфесійного форуму Патріарх Феофіл ІІІ, Архієпископ Кіпрський Хризостом ІІ та Патріарх Олександрійський Феодор ІІ обговорили ряд питань, що стосуються необхідності очищення суспільства від зла, насильства і нетерпимості, зокрема на Африканському континенті та на Близькому Сході.

Нагадаємо, що Міжнародний Київський міжконфесійний форум щорічно збирає в Україні лідерів світових релігій, вчених і дипломатів з понад 20-ти країн світу.