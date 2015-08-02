В Одесі міліція затримала чоловіка, який після стрілянини забарикадувався у квартирі

В Київському РВ МУ ГУМВС України в Одеській області УНІАН повідомили, що «після перемовин з керівництвом ГУМВС України в Одеській області, правопорушник все ж таки відчинив двері квартири, в якій зачинився попередньо».

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Як повідомляв УНІАН, до міліції надійшла заява, що на вул. Ак. Вільямса чути стрілянину та крики. «На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Попередньо встановлено, що 64-річний чоловік спричинив поранення із мисливської рушниці своїй 29-річній дружині. Жінку госпіталізовано до медичного закладу».

В повідомленні зазначалося, що правопорушник зачинився в квартирі та не виконує законних вимог співробітників міліції.

На теперішній час його затримано, встановлюються обставини події.