В МВС оприлюднили статистику набору до поліції в Луцьку

За перші п'ять днів набору до поліції було подано 2356 заявок.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС у Волинській області.

"Із тих, хто вирішив вступити до лав патрульної поліції Луцька, подали анкети он-лайн 71,9%, а 28,1% заповнили документи безпосередньо в пункті прийому анкет. Серед охочих поповнити ряди поліції 62,5% - чоловіки. 63,3% претендентів мають вищу освіту, 18% - студенти. Із числа поданих заявок бажання працювати у новій поліції виявили 5,6% діючих працівників органів внутрішніх справ", - повідомляють у прес-службі відомства.

Начальник УМВС України у Волинській області Петро Шпига зазначив, що на 1 місце в новій патрульної поліції претендує 15 осіб, оскільки в МВС зацікавлені, щоб до формування нової поліції було залучено якомога більше охочих.

"Конкурсний відбір кандидатів у новостворений підрозділ проходить прозоро, він позбавлений будь-яких корупційних схем та зв'язків. За можливість поповнити ряди поліції Луцька всі борються на рівних умовах, без будь-яких переваг", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Луцьку розпочався набір у нову патрульну поліцію.