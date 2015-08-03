У Луцьку сьогодні розпочався набір у нову патрульну поліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, черга із охочих стати поліцейськими утворилася ще о 8.30 у холі та на сходах міського Палацу культури, де розташований пункт прийому документів. Серед кандидатів багато дівчат.

О 10.00 усіх присутніх урочисто привітали міський голова Микола Романюк, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук і начальник управління УМВС України у Волинській області Петро Шпига.

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За словами Шпиги, до лав нової поліції в Луцьку запрошують активних, небайдужих волинян, які прагнуть якісних змін. Чим більше буде бажаючих вступити до лав поліції, тим якісніший буде відбір - зазначив він.

«Ми змінюємо не назву, а змінюємо докорінну систему правоохоронних органів - від представника органу примусу до представника органу сервісу. Поліцейський - помічник у всіх питаннях, а відтак діяльність поліції буде орієнтовано виключно на допомогу громадянам», - заявив Кошарук.

За словами Романюка, це нова сторінка в історії не лише правоохоронних органів, а й усього Луцька, один з кроків на шляху до Євроінтеграції.

За інформацією сектору зв'язків із громадськістю УМВС в області, станом на 15.00 першого дня прийому особисто подали документи майже 180 претендентів у нову патрульну поліцію. Інформацію про онлайн-заяви обіцяють оприлюднити після 18.00.

Набір до патрульної поліції триватиме до 18 серпня. Буде набрано 160 поліцейських і створено 20 постійнодіючих патрулів, які приступлять до чергування в листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.

Нова поліція вже почала працювати в Києві. Триває створення патрульної поліції Закарпаття, Дніпропетровська, Львова, Харкова, Одеси та Миколаєва. У планах - створення поліції в Хмельницькому.