Суд виправдав бойовика "ЛНР", який добровільно здався ЗСУ

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Як наголошується в повідомленні, житель міста Свердловськ Луганської області в період з липня 2014 року був у «об'єднаної армії південного сходу» терористичної організації «ЛНР», де проходив теоретичне і практичне навчання, в тому числі на території РФ, і ніс чергування на блокпостах.

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На початку квітня 2015 р.бойовик добровільно прибув на блокпост Збройних сил України і повідомив про свою протиправну діяльність, а також сприяв розкриттю інших злочинів, вчинених у зв'язку із створенням та діяльністю терористичної організації «ЛНР», йдеться в повідомленні.