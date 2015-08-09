СБУ затримала "Козира" - командира батальйону бойовиків (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, житель Тореза Донецької області у квітні минулого року вступив до лав терористичної організації та брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових. Під його керівництвом бойовики воювали проти сил антитерористичної операції у Слов’янську, Шахтарську, Іловайську та Дебальцевому.

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Управління СБУ в Донецькій області відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Крім того, співробітники СБУ у Слов’янськ затримали бойовика, який у минулому році воював проти сил АТО у складі незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР». Під час обшуку за місцем проживання у бойовика вилучено гранати Ф-1 та РГД-5, набої калібру 7,62мм.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.