Причиною стрілянини у Вінниці стали боргові зобов’язання – УМВС області

Про це УНІАН повідомили сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, усі учасники подій правоохоронцями встановлені, дехто з них вже затриманий. Також працівниками міліції затримані дві машини, причетні до даної події. В одній з них вилучена вогнепальна зброя чеського виробництва калібру 7,65 мм, споряджена 7 набоями.

Ще дві автівки, які можуть бути причетними до даного злочину, знаходяться у розшуку.

У автомобілі «Daewoo Lanos», крім учасника інциденту, знаходився водій та двоє пасажирів. Як з’ясувалося, чоловіки їхали з Шаргородського району до обласного центру і випадково на трасі познайомилися з чоловіком, який став учасником подій. Він попросив підвезти його у Вінницю.

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Слідчим відділенням міліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство двох і більше осіб) та ст. 2 ст. 296 (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці близько 13.00 години на перехресті Барського шосе та Келецької невідомі розстріляли автомобіль «Део». Внаслідок стрілянини двоє чоловіків померли, ще один госпіталізований.