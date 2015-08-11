МВС затримало трьох учасників стрілянини у Вінниці

Про це повідомляється на сайті прокуратури Вінницької області.

Співробітники МВС затримали трьох безпосередніх учасників збройного нападу у Вінниці.

"Крім того, вживаються активні слідчо-розшукові заходи для встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, перевіряються різні версії стосовно підстав виникнення конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що за фактом нападу відкрито три кримінальних провадження – незаконне зберігання зброї, вчинення хуліганських дій групою осіб та умисне вбивство.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у Вінниці близько 13:00 на перехресті Барського шосе та Келецької невідомі розстріляли автомобіль. В результаті нападу постраждало троє чоловіків, двоє з яких пізніше померли в лікарні під час надання медичної допомоги.