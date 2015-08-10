У Вінниці невідомі серед білого дня обстріляли авто, двоє загиблих (фото, відео)
16:53, 10 серпня 2015Суспільство
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Сьогодні у Вінниці близько 13.00 на перехресті Барського шосе та Келецької невідомі розстріляли автомобіль.
Фото з місця події / mvs.gov.ua
Як повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України у Вінницькій області, у результаті події троє потерпілих, двоє 24-річних поранених під час надання медичної допомоги померли у лікарні, один з них вінничанин.
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На місці працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Встановлюються обставини інциденту, опитуються свідки. В області введено план "Перехоплення".
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