У Вінниці невідомі серед білого дня обстріляли авто, двоє загиблих (фото, відео)

Як повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України у Вінницькій області, у результаті події троє потерпілих, двоє 24-річних поранених під час надання медичної допомоги померли у лікарні, один з них вінничанин.

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На місці працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Встановлюються обставини інциденту, опитуються свідки. В області введено план "Перехоплення".