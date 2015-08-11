Екс-міністр юстиції Лавринович оскаржив арешт своїх автомобілів та будинку

Про це йдеться в заяві Лавриновича, переданій УНІАН.

"Постанова про арешт оскаржена, але слухання в апеляційному суді були перенесені за унікальною причиною: суддя Печерського суду просто боїться передати матеріали справи в апеляцію, адже зрозуміло, що рішення виносилися за сфабрикованим фактажем", - заявляє Лавринович.

За його словами, прохання про арешт майна – не більш ніж PR-акція Генпрокуратури.

«Такі дії слідчих не мають жодного відношення до чинного законодавства. Генеральна прокуратура робить все, аби відвернути увагу від змісту справи, тому створює все нові і нові інформаційні приводи. Лише цим можна пояснити спробу арештувати майно, яке здійснено з грубим порушенням законодавства», - стверджує Лавринович.

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Він заявляє, що слідчими під час арешту в перелік додано майно, про яке він «вперше чує». «Зі всього оприлюдненого автопарку мені належить лише один автомобіль», - стверджує колишній міністр.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністру юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Йдеться про розтрату шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно і необґрунтовано витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами і судом при здійсненні розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем'єр -міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Суд обрав Лавриновичу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн.

Також Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Генпрокуратури прийняв рішення про арешт будинку і трьох автомобілів екс-міністра Лавриновича.