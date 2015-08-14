Чехія зацікавилася архівами українських спецслужб
11:57, 14 серпня 2015Суспільство
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Історики з Чехії активно користуються нещодавно відкритими матеріалами архівів українських спецслужб, в яких йдеться про долю чехів, які стали жертвами сталінського терору в 30-ті роки ХХ століття.
Історики з Чехії користуються архівами українських спецслужб / flickr.com/photos/james_clear
Про це повідомляє "Радіо Прага".
Наголошується, що вчені з чеського Інституту з вивчення тоталітарних режимів налагодили співпрацю з українськими колегами і випустили кілька спільних публікацій.
За припущеннями чеських дослідників, переслідування і репресії торкнулися 25 тисяч чехів, які проживали на території України.
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Директор українського архіву Ігор Кулик заявив, що відкриття архівів для дослідників стало можливим лише завдяки чотирьом новим законам, що вступили в дію в травні 2015 року.
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