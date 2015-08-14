Чехія зацікавилася архівами українських спецслужб

Про це повідомляє "Радіо Прага".

Наголошується, що вчені з чеського Інституту з вивчення тоталітарних режимів налагодили співпрацю з українськими колегами і випустили кілька спільних публікацій.

За припущеннями чеських дослідників, переслідування і репресії торкнулися 25 тисяч чехів, які проживали на території України.

Читайте такожУ Раді зареєстровано законопроект про доступ до архівів репресивних органів 1917-1991 років

Директор українського архіву Ігор Кулик заявив, що відкриття архівів для дослідників стало можливим лише завдяки чотирьом новим законам, що вступили в дію в травні 2015 року.