Більшість росіян вважає телебачення джерелом об'єктивної інформації - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром", передає DW.

Так, 67% опитаних задоволені телебаченням РФ. Вони вважають, що "з телепередач можна отримати багато корисної та об'єктивної інформації", а також що "телебачення дає в цілому повну і об'єктивну картину подій, що відбуваються".

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Варто зазначити, що у 2012 році тих, хто так відповів, було на 3% менше. Зокрема, зросла кількість тих, хто вірить в об'єктивність російського телебачення.

Лише 8% респондентів вважають, що телебачення "використовується, щоб маніпулювати свідомістю людей", створюючи хибне уявлення про події у світі. Для порівняння, у 2012 році таку відповідь дали 14% учасників опитування.

Експерт фонду "Громадська експертиза", колишній секретар Спілки журналістів Росії Ігор Яковенко вважає, що стійкий позитив щодо телебачення є результатом "промивання мізків", до якого причетне саме російське ТБ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 4 червня набув чинності закон, що забороняє показ фільмів та серіалів, які пропагують держоргани країни-агресора і радянського КДБ, а також виправдовують анексію Криму і захоплення Донбасу.