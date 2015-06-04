В Україні набула чинності заборона на пропагандистські російські фільми
У четвер, 4 червня, вступає в силу закон, що забороняє показ фільмів та серіалів, які пропагують держоргани країни-агресора і радянського КДБ, а також виправдовують анексію Криму і захоплення Донбасу.
У законі "Про захист інформаційного телерадіопростору України" зазначається, що під заборону потрапляють будь-які аудіовізуальні твори, в яких міститься "популяризація, агітація, пропаганда будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших озброєних військових або силових формувань держави-окупанта".
Також під заборону потрапляють фільми, в яких знялися особи, включені до переліку таких, які створюють загрозу національній безпеці.
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Разом з тим, з сьогоднішнього дня набула чинності заборона розповсюдження та демонстрації фільмів та серіалів, вироблених в Росії після 1 січня 2014 року.
Телеканали, які порушили заборону, будуть штрафувати: 10 мінімальних зарплат за показ або розповсюдження в перший раз і 50 – за повторні випадки порушення.