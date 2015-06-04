В Україні набула чинності заборона на пропагандистські російські фільми

У законі "Про захист інформаційного телерадіопростору України" зазначається, що під заборону потрапляють будь-які аудіовізуальні твори, в яких міститься "популяризація, агітація, пропаганда будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших озброєних військових або силових формувань держави-окупанта".

Також під заборону потрапляють фільми, в яких знялися особи, включені до переліку таких, які створюють загрозу національній безпеці.

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Разом з тим, з сьогоднішнього дня набула чинності заборона розповсюдження та демонстрації фільмів та серіалів, вироблених в Росії після 1 січня 2014 року.

Телеканали, які порушили заборону, будуть штрафувати: 10 мінімальних зарплат за показ або розповсюдження в перший раз і 50 – за повторні випадки порушення.