Яценюк: На енергетичну модернізацію оселі щомісяця майже 7 тисяч родин отримують кредити від держави

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав у «10 хвилинах» у неділю, 16 серпня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Час опалювати атмосферу пішов у минуле. Зараз нам необхідно зробити конкретні і дієві кроки для того, щоб якомога менше використовувати газу, електричної енергії і інших видів пального», - наголосив глава Уряду.

Система опалення в Україні побудована ще в радянські часи, це ж стосується і будинків. «Це старі пострадянські проекти. І для того, щоб ми споживали менше газу і менше енергії, в першу чергу необхідно провести енергетичну модернізацію», - зазначив прем’єр. Для цього насамперед треба поміняти котли. «Котли, які багато споживають газу, котли, які погано обігрівають оселю, і котли, завдяки яким рахунки приходять дуже великі за обсяг спожитого природного газу», - підкреслив Яценюк.

Уряд прийняв декілька рішень з цього приводу. «Перше рішення – це те, що якщо ви хочете поміняти котел в своєму будинку, ви можете прийти до державного банку Ощадбанку або до Укргазбанку, отримати кредит, і держава компенсує вам 20% від вартості такого котла. Одразу», - повідомив прем’єр-міністр.

Також українці зможуть отримати компенсацію від держави на утеплення будинку у розмірі 30%. «Ви отримали кредит – держава вам одразу компенсувала 30% на те, щоб поміняти вікна, на те, щоб зробити вашу оселю теплішою. І відповідно ви будете менше використовувати енергії і менше платити по рахунку за житлово-комунальні послуги», - зазначив Яценюк.

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За словами прем’єра, однією з найбільших проблем наразі є багатоквартирні будинки. Для них Уряд запропонував ще один варіант кредиту.

«Ви збираєте всіх мешканців вашого багатоквартирного будинку, створюєте ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Приймаєте рішення щодо утеплення всього будинку. Йдете до Ощадного банку чи до Укргазбанку, і держава компенсує вам 40%», - повідомив Яценюк.

Більш того, якщо рішення замінити котел чи утеплити власний будинок або квартиру приймуть особи, яким призначені субсидії, вони отримують компенсацію 70%. «Тобто, та людина, якій призначена субсидія, може звернутися до Ощадбанку чи до Укргазбанку і отримати 70% компенсації від держави на придбання чи то котла, чи матеріалів для утеплення власної квартири чи будинку», - пояснив глава Уряду.

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Щодо процентних ставок на кредити в українських банках, Яценюк наголосив, що Уряд пішов на співпрацю з органами місцевого самоврядування: «Вже 5 областей і 12 міст, наприклад, Львів, підписали програми і відшкодовують процентну ставку для тих громадян, які пішли до банку, отримали компенсацію від держави на придбання котла чи на модернізацію свого житла, і додатково отримують з місцевих бюджетів компенсацію і відшкодування по процентних ставках на кредити, які отримані виключно на енергомодернізацію».

Голова Уряду нагадав, що будь-яка реальна реформа чи реальні зміни доволі скептично сприймаються на першому етапі. Так було і з програмою по кредитах на енергоефективність. «Ми починали з того, що протягом місяця максимум видавали 100-140 кредитів. Зараз ця цифра дійшла до 7 тисяч кредитів кожного місяця, і вона постійно зростає», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у щотижневій програмі "10 хвилин з Прем'єр-міністром" Арсеній Яценюк також зазначив, що до кінця року субсидії отримають 4,5 млн українських сімей.