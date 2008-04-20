Губернатор Вінничини не хоче повертати аеропорт у держвласність

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ вважає безперспективним повернення у державну власність вінницького аеропорту, якщо на ньому не буде реалізовано інвестиційний проект з відновлення його роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив на брифінгу.

За його словами, якщо таких пропозицій з боку уряду не буде, то керівництво області буде продовжувати роботу з пошуку стратегічного інвестора, проведення міжнародного конкурсу або аукціону й поновлення функціонування аеропорту.

"...Якщо ми від держави одержимо серйозні інвестиційні пропозиції, згідно з якими на базі аеропорту буде реалізований ефективний економічний проект із користю для Вінницької області, природно, ми їх розглянемо й підтримаємо", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Голова Вінницької ОДА зазначив, що у свій час Кабмін передав аеропорт в обласну комунальну власність, не передбачивши при цьому механізм його утримання й використання. "Утримання комунального аеропорту коштує понад 1 млн. грн., і таких зайвих коштів в обласному бюджеті немає, та й у державному бюджеті зараз коштів, щоб відновити всі аеропорти в регіонах й утримувати їх, немає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Вінницької області до кінця 2008 року планує реалізувати плани щодо щомісячного обслуговування 60 авіарейсів та 1800 пасажирів вінницьким аеропортом "Гавришівка".

Аеропорт з 1999 року не здійснює регулярних авіарейсів, обслуговуючи лише декілька разів на рік чартерні рейси високопосадовців держави.

Вінницька облдержадміністрація планує біля аеропорту "Гавришівка" створити міжнародний логістичний центр, зарезервувавши під це 123 га землі.

Тим часом Міністерство транспорту й зв`язку України планує повернути з обласної комунальної в державну власність 24 аеропорти, в тому числі й вінницький. За даними міністерства, такі плани передбачені в розроблювальній ним концепції розвитку аеропортів.