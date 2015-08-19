На Донбасі почне роботу українсько-американська місія "Схід"

Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

Місія завітала на Донбас з метою виявлення та оцінки проблем громад міст та сіл регіону, підготовки стратегії сталої співпраці між українськими громадами, волонтерами, посадовцями, підприємцями та військовими Східної України та США.

Представники місії запропонували визначити відповідальну особу від Донецької облдержадміністрації для комунікацій з ними та парламентом США з питань допомоги розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області.

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«Донбас для нас є новим напрямком роботи. Діаспора не допильнувала його свого часу. І саме тому нам дуже цікаво працювати в цій сфері та допомогти людям» - зазначив Борис Потапенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що бійці батальйону "Донбас" повертаються до бойових завдань в зоні АТО. Після відводу з Широкиного це, по суті, перший вихід бійців ближче до лінії зіткнення.