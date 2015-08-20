Понад 70% громадян підтримують незалежність України - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 16 серпня 2015 року.

Згідно з даними дослідження, якби референдум стосовно проголошення державної незалежності України відбувався найближчим часом, переважна більшість опитаних (72,2%) підтримали б незалежність. Лише 8% опитаних відповіли, що голосували б проти незалежності.

При цьому у Центрі Разумкова зауважили, що підтримка громадянами державної незалежності України є найвищою за час дослідження цього питання Центром - з 2001 року.

Зазначається, що найвищий рівень підтримки незалежності спостерігається у Західному (проголосували б за незалежність 93,3%, проти – 1,9%) та Центральному (відповідно 85,6% і 3,8%) регіонах. У Південному регіоні ці показники становлять відповідно 57,2% і 10,2%, у Східному регіоні – 57,7% і 18,1%, на Донбасі – відповідно 42,8% і 11,9%. На Донбасі найвищою серед усіх регіонів є частка опитаних, які відповіли, що не брали б участі у такому референдумі (31,1%).

Серед респондентів, які відповіли, що у 1991 р. на референдумі голосували на підтримку незалежності, 87,8% проголосували б на підтримку незалежності і зараз, 4,3% – проголосували б проти (інші або не брали б участі у референдумі, або не визначилися). Серед тих, хто у 1991р. голосував проти незалежності, 67,2% і зараз проголосували б проти, а 20,9% – проголосували б за незалежність України.

Частка тих, хто позитивно відповідає на запитання, чи є Україна зараз дійсно незалежною державою, статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто відповідає негативно (відповідно 43,1% і 44,7%). Якщо у Західному та Центральному регіонах більшість опитаних вважають, що Україна є дійсно незалежною державою, то на Півдні, Сході та Донбасі частіше дотримуються протилежної точки зору.

Крім того, опитування показало, що 36,1% респондентів вважають, що їхня родина більше виграла від здобуття Україною незалежності, приблизно стільки ж (35,7%), дотримуються думки, що їх родина більше втратила від здобуття незалежності.

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У Західному регіоні спостерігається найбільше перевищення частки тих, хто вважає, що їх родина виграла, над часткою тих, хто дотримується думки, що їх родина втратила від здобуття незалежності (відповідно 55,5% і 18,8%), у Центральному регіоні – відповідно 40,8% і 24,0%. У Південному, Східному регіоні та на Донбасі більш поширена точка зору, що їх родина більше втратила: у Південному регіоні – відповідно 21,5% і 49,1%, у Східному регіоні – відповідно 24,9% і 54,3%, на Донбасі – відповідно 23,7% і 52,7%.

Серед представників вікових груп, молодших 50 років, відносну більшість (від 37% до 41%) становлять ті, хто вважає, що їх родина більше виграла від незалежності, тоді як серед тих, кому більше 50 років, відносну більшість (від 43% до 45%) – ті, хто вважає, що їх родина більше втратила.

Відповідаючи на запитання, який рік за час незалежності виявився, на їх погляд, найважчим для країни, найчастіше респонденти називали 2014 рік (41%), 23,5% – 2015 рік. Стосовно того, який рік за час незалежності виявився для країни найкращим, то, на відміну від найважчого року, респондентам важко було визначити конкретний рік – це зумовлює велику частку тих, хто не відповів на це питання (23,9%). 22,5% респондентів назвали роки, що збігаються з президентською каденцією Віктора Ющенка (з 2005 по 2009 рр.), а 18,6% – роки, що збігаються з президентською каденцією Віктора Януковича (з 2010 по 2013 рр.). При цьому у Центральному регіоні роки з 2005 по 2009 як найкращі називають 28,9% опитаних, у Західному регіоні – 23,2%, на Донбасі – 19,9% у Південному регіоні – 16,5%, у Східному регіоні – 15,9%. Роки з 2010 по 2013 як найкращі найчастіше називають жителі Східного регіону (31,5%) та Донбасу (29,8%). У Південному регіоні так вважають 19,9%, у Центральному – 12,7%, у Західному – 7,8% респондентів.

Більшість опитаних (72,8%) вважають День Незалежності святом (29,3% відповіли, що День Незалежності для них – «дійсно велике свято», 43,5% – «звичайне свято, як і інші офіційні свята»). 23,8% не вважають День Незалежності святом (19,7% дають відповідь, що для них це «не свято, а звичайний вихідний день», 4,1% – що взагалі «цей день повинен бути робочим»). Вважають День Незалежності святом 87,6% жителів Західного регіону, 83,2% – Центрального регіону, 62,3% – Південного регіону, 53,2% – Східного регіону, 60,7% – Донбасу.

Також переважна більшість опитаних висловили позитивне ставлення до атрибутів державності України – Прапора (95% дали відповідь «пишаюся ним» або «ставлюся позитивно»), до Герба (93,5%), Гімну (86,8%), державної мови (94,3%) та грошової одиниці (87,8%). Порівняно з попередніми роками, помітно зросла частка респондентів, які пишаються атрибутами державності України.

У ході дослідження було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.