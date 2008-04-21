Перед Великоднем синоптики обіцяють заморозки

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень у західній частині короткочасні дощі, подекуди з грозами, місцями сильні дощі, у Карпатах дуже сильні дощі, у північних областях ввечері невеликий дощ (на решті території без опадів).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 13°; вдень 12-17°, на півдні 17-22°, у Криму до 25°, в західних областях подекуди 8-10°.

23-24 квітня - хмарна погода з проясненнями. 23 квітня дощі, у північних та центральних областях місцями сильні, у південній частині та східних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликі, на сході помірні дощі, місцями грози. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних, північних, центральних областях 3-8° тепла, вдень 5-10°; на решті території вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°, місцями до 23°.

24 квітня у східних областях помірні дощі; на решті території без істотних опадів, лише вночі у північних та центральних областях невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, а вдень у південній частині місцями короткочасні грозові дощі. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

Зниження температури вночі у західних, північних областях до 1-6° тепла, місцями на поверхні грунту, на крайній півночі місцями і у повітрі заморозки 0-3°, на решті території до 3-8°, на узбережжі морів 11° тепла; вдень в Україні 10-15°, у південній частині місцями 18° тепла.

25-26 квітня - переважно без опадів, лише вранці та вдень 26 квітня в західних областях місцями короткочасний дощ.

Температура вночі 1-7° тепла (на узбережжі Криму до 10° тепла), на більшій частині території заморозки на поверхні ґрунту 0-4° (25 квітня в північній половині країни подекуди і в повітрі 0-2°); температура вдень 12-18° тепла (у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла).

У Києві у вівторок буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у другій половині дня невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише у другій половині дня невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

23-24 квітня - хмарна погода з проясненнями. 23 квітня сильний дощ; вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°. 24 квітня вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів; вітер північний, 7-12 м/с; зниження температури вночі до 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла.

25- 26 квітня - без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-4° (25 квітня подекуди і в повітрі 0-2°); вдень 13-18° тепла.