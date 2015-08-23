В Івано-Франківську пройшов парад вишиванок до Дня прапора (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 1 тис. івано-франківців зібралася на Вічевому майдані, де на площі склали у національних кольорах карту України, а потім під звуки духового оркестру рушили вулицями міста до Меморіального скверу. Попереду вони несли великий синьо-жовтий національний стяг. Разом виконали гімн України та випустили в небо сині та жовті кульки.

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У колоні йшли і депутати різних рівнів, наймолодші громадяни країни, ветерани визвольних змагань. Усім охочим малювали на обличчі, на руках прапор України. Учасники параду вишиванок несли і маленькі прапорці.

Дорогою скандували: «Слава Україні! Героям Слава!». У Меморіальному сквері помолилися за упокій героїв, які полягли у боротьбі за незалежність держави, та побажали миру та перемоги для України.