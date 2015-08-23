У Харкові у пам'ятника Воїну-визволителю з'явилося синьо-жовте серце (фото)
У Харкові міліція проводить перевірку за фактом розфарбування пам'ятника Воїну-визволителю у кольори Державного прапора України.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області.
Інформація про те, що невідомі розфарбували пам'ятник Воїну-визволителю, який розташований по вул. 23 Серпня, надійшла в Дзержинський райвідділ міліції сьогодні близько 12.00.
«За адресою, вказаною у повідомленні, виїжджала слідчо-оперативна група. Міліціонерами було проведено огляд місця події і зібраний первинний матеріал, - зазначили у ВЗГ. - Наразі міліцією проводяться всі необхідні заходи для встановлення обставин події».
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Факт внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Між тим, за словами очевидців, до пам'ятника під'їхали на автовежі активісти організації «Громадська варта». Вони намалювали на монументі серце синьо-жовтого кольору – на честь Дня Державного прапора України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відзначають День визволення міста від нацистських загарбників.