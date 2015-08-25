Греція вирішила забрати українців грецького походження з Маріуполя на о. Родос
Програма передбачає розміщення 191 українця грецького походження, які проживають в Маріуполі та околицях, на території Греції з 24 серпня по 12 вересня.
Таку ініціативу виказали Міністерство закордонних справ Греції та світове об'єднання грецької діаспори "Рада греків зарубіжжя", повідомляє на своєму сайті МЗС Грецької Республіки.
"191 громадянин України грецького походження, в основному діти та люди похилого віку, на автобусах, наданих Mouzenidis Travel прибудуть до Києва, а звідти вилетять чартерним рейсом компанії Aegean Airlines на острів Родос. Їх перебування в готелі на Родосі забезпечує "Рада греків зарубіжжя", - говориться в повідомленні.
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Відзначається, що програма розміщення має своєю метою відволікти представників грецької громади Маріуполя від тягот війни, зміцнити їх зв'язок з історичною батьківщиною та познайомити гостей острова Родос з Грецією та її культурою.