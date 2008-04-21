Семенюк-Самсоненко запропонувала інвесторам ОПЗ купувати абищось інше

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО під час сьогоднішньої зустрічі з представниками компаній – потенційних інвесторів Одеського припортового заводу вибачилася перед ними за відміну приватизаційного конкурсу з продажу контрольного пакету цього підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, вона також закликала інвесторів звернути свою увагу на інші об’єкти, які сьогодні виставляються на продаж Фондом держмайна.

«У нас є невеликі об’єкти, які можуть бути для вас також інвестиційно привабливими», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, на сьогодні заявки на ознайомлення з конкурсною документацією і підприємством подали 20 інтересантів, 8 з них уже звернулися до Антимонопольного комітету щодо дозволу на придбання ОПЗ, а одна компанія – «Азотсервіс» (Росія) – надала заставу для участі у конкурсі.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ці кошти будуть повернуті компанії "Азотсервіс".

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

1 лютого ц.р. Кабінет міністрів затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ОПЗ.

Фонд держмайна 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, потрібні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна запросили 16 компаній.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №359/2008 зупинив розпорядження Кабінету міністрів від 11 лютого про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ОПЗ.

Президент також звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності відповідного розпорядження Кабміну.