Президент України Віктор ЮЩЕНКО гостро критикує ситуацію в аграрному секторі економіки і закликає уряд негайно здійснити кроки для її поліпшення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

В.ЮЩЕНКО назвав тривожною тенденцію, що за підсумками першого кварталу поточного року із держбюджету виділено лише 0,017% на фінансування аграрного сектору. Він нагадав, що в бюджеті на фінансування різноманітних сільськогосподарських програм передбачено 9 млрд. 750 млн. грн., у той час як було виділено лише 160 млн. грн.

«Ми неадекватно реагуємо на ситуацію на світовому продовольчому ринку», - підкреслив Президент.

Також він розкритикував той факт, що спочатку року сільськогосподарське виробництво скоротилось на 0,4%. «Це проблема всіх, а не проблема міністра, уряду чи прем’єра», - сказав Президент.

Він висловив думку, що покращити ситуацію в АПК можна лише ринковими методами.

Для прикладу В.ЮЩЕНКО навів ситуацію із забороною вивезення зерна за кордон.

«Звідси починається цілий ланцюжок проблем», - сказав Президент, зауваживши, що сьогодні ціни на зерно зростають швидшими темпами, ніж ціни на газ та нафту, і Україна, яка є аграрною державою, має адекватно реагувати на світові тенденції, зокрема, на світову продовольчу кризу.