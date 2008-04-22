Ціна на «чорне золото» встановила новий рекорд

На Нью-йоркській біржі ціна на барель нафти встановила новий рекорд - $117,76.

Тенденцію підтримали сьогодні вранці й азійські ринки. На токійській сировинній біржі “чорне золото” подорожчало ще на два центи й тепер коштує $117,5 за барель.

Головна причина зростання цін не змінилася – падіння курсу долара стосовно інших валют світу. Додало занепокоєння інвесторам і повідомлення про обстріл японського танкера з нафтою сомалійськими піратами неподалік Ємена.

ICTV