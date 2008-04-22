Ціна на «чорне золото» встановила новий рекорд
09:50, 22 квітня 2008Суспільство
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$117,76 за барель
На Нью-йоркській біржі ціна на барель нафти встановила новий рекорд - $117,76.
Тенденцію підтримали сьогодні вранці й азійські ринки. На токійській сировинній біржі “чорне золото” подорожчало ще на два центи й тепер коштує $117,5 за барель.
Головна причина зростання цін не змінилася – падіння курсу долара стосовно інших валют світу. Додало занепокоєння інвесторам і повідомлення про обстріл японського танкера з нафтою сомалійськими піратами неподалік Ємена.
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