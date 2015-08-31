В мережі з'явилося нове криваве відео протистоянь під ВР

На відео видно, як під час протистоянь, після вибуху гранати, надається перша допомога окривавленому нацгвардійцю.

Увага! Відео містить жорсткі кадри пораненої людини. 18+

Як повідомляв УНІАН, один з бійців Національної гвардії загинув від осколка бойової гранати.

Зіткнення біля ВР почалися одразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати в правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.

Міліція заявляє про майже 100 поранених правоохоронців, 10 з них перебувають у важкому стані.