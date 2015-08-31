В мережі з'явилося нове криваве відео протистоянь під ВР
19:11, 31 серпня 2015Суспільство
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В мережі з'явилося відео з пораненим від вибуху гранати під ВР строковиком Нацгвардії.
З'явилося нове відео вибуху гранати під ВР / УНИАН
На відео видно, як під час протистоянь, після вибуху гранати, надається перша допомога окривавленому нацгвардійцю.
Увага! Відео містить жорсткі кадри пораненої людини. 18+
Як повідомляв УНІАН, один з бійців Національної гвардії загинув від осколка бойової гранати.
Зіткнення біля ВР почалися одразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Протестувальники почали кидати в правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.
Міліція заявляє про майже 100 поранених правоохоронців, 10 з них перебувають у важкому стані.
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