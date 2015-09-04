Стало відомо, хто очолить харківську поліцію

Мельника у Харкові представив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич.

За словами Авакова, Мельнику 26 років, він закінчив Київський транспортний університет, 8-кратний чемпіон України з греблі на байдарці.

Аваков запевнив, що Мельник був одним з кращих київський патрульних, брав участь у збройних затриманнях.

Виступаючи перед новими харківськими патрульними, Аваков наголосив, що вони вийдуть на перше патрулювання 26 вересня.

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Нагадаємо, що 2 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про створення центрального органу виконавчої влади - Національної поліції.

"Відповідно до закону про поліцію, Кабінет міністрів сьогодні приймає рішення про створення центрального органу виконавчої влади, який підпорядковується МВС, а саме: сьогодні в Україні офіційно створюється Національна поліція", - сказав він.

Раніше Аваков заявляв, що 26 вересня поліція з'явиться у Харкові; у грудні – Миколаєві, Дніпропетровську, Ужгороді та Мукачевому, Луцьку і Хмельницькому; до кінця року почнуться конкурси у Тернополі, Херсоні, Чернівцях, Сумах, Чернігові, Івано-Франківську, Полтаві, Краматорську, Слов'янську, Сєвєродонецьку, Рівному, Черкасах, Кіровограді, Запоріжжі, Кривому Розі та Маріуполі.

Також почнеться формування дорожньої поліції, яка спершу з'явиться на трасі між Києвом і Житомиром, потім на трасі Київ-Львів та Київ-Харків.

Крім того, паралельно мають сформувати нову систему дільничних міліціонерів, яких перенаберуть і перепідготовлять.